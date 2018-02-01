В столице пьяный водитель совершил аварию, есть пострадавшие

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

Как передает Report, 26-летний Эмин Сафаралиев потерял контроль над управлением автомобиля марки «ВАЗ-2106» из-за пьяного состояния.

В результате машина наехала на дерево у дороги. Водитель Э.Сафаралиев и 26-летний пассажир Эльчин Бабаев с полученными повреждениями были доставлены в Клинический Медицинский Центр №3.

По факту ведется расследование в Управлении полиции Сураханского района.