В столице обнаружен труп 61-летнего мужчины

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В одной из квартир Низаминского района Баку был обнаружен труп мужчины.

Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

Согласно информации, один человек остался без помощи за закрытыми дверьми. Сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, оперативно прибыв на место происшествия, проникли в квартиру и нашли тело 61-летнего Виталия Суслова, которое передали по назначению.

По факту ведется расследование.