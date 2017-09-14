В столице нарушившее ПДД такси "Тойота Прадо" совершило аварию - ВИДЕО

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку нарушившее правила дорожного движения такси совершило аварию.

Как сообщает Report, инцидент произошел на кругу под мостом на проспекте Зии Буньядова.

Двигаясь в направлении станции метро "20 Января", таксист на "Тойота Прадо" нарушил правила движения на кругу и столкнулся с ехавшим по своей полосе "Мерседесом".

От силы удара "Мерседес" отбросило к обочине. Во время аварии автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Водители дали показания. Назначена автотехническая экспертиза.

По факту ДТП проводится расследование.