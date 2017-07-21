В столице молодой человек получил ножевые ранения

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, Вюсал Фазиль оглу Гусейнзаде 1996 г.р. на территории парка получил колото-резаные ранения в различные области тела и был доставлен в больницу.

Он заявил врачам, что получил повреждения по неосторожности, разбив стеклянную бутылку. Но в результате предварительного расследования, проведенного сотрудниками Наримановского районного управления полиции, выяснилось, что В. Гусейнзаде подрался со своим знакомым. В итоге он получил ножевые ранения.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.