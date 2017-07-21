 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В столице молодой человек получил ножевые ранения

    Инцидент произошел в Наримановском районе

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, Вюсал Фазиль оглу Гусейнзаде 1996 г.р. на территории парка получил колото-резаные ранения в различные области тела и был доставлен в больницу.

    Он заявил врачам, что получил повреждения по неосторожности, разбив стеклянную бутылку. Но в результате предварительного расследования, проведенного сотрудниками Наримановского районного управления полиции, выяснилось, что В. Гусейнзаде подрался со своим знакомым. В итоге он получил ножевые ранения.

    По факту правоохранительные органы ведут расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi