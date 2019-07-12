В столице Азербайджана обнаружена ручная граната - ФОТО

В посёлке Бакиханова в Сабунчинском районе города Баку обнаружен предмет похожий на ручную гранату.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), информация о нахождении предмета поступила в ANAMA с горячей линии "102" Министерства внутренних дел.

Специалисты ANAMA и сотрудники Полицейского отделения №13 Полицейского управления Сабунчинского района провели совместный осмотр по адресу ул. Эльдара Халилова, дом 105. С целью обеспечения безопасности, территория была оцеплена полицией.

В результате проведения срочных неотложных оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и отправлена в центр обезвреживания ANAMA ручная граната (1 шт.) РГД-5 (с запалом УЗРГМ).