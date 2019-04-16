В столице Азербайджана в квартире найден труп

В столице Азербайджана городе Баку в квартире обнаружен труп.

Как передаёт Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), согласно поступившей на горячую линию МЧС "112" информации, в Низаминском районе столице один человек остался в квартире за закрытыми дверями в беспомощном состоянии.

На место прибыли соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС, которые открыли дверь в квартире и обнаружили там труп Алиева Акрама Магеррам оглу (1940-го года рождения). Тело было передано соответствующим инстанциям.

Операция завершена.