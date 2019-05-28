В столице Азербайджана автомобиль врезался в магазин, есть пострадавшие

В Баку произошла авария, в результате которой пострадали двое.

Как передаёт Report, ДТП было зафиксировано в посёлке Биладжари.

Автомобиль под управлением Гурбанова Зияфата Ягуб оглу 1961-го года рождения врезался в магазин на территории военного городка.

В результате аварии пострадали Насиров Мушфиг Самеддин оглу 1970-го года рождения (закрытая черепно-мозговая травма, повреждение грудной клетки - ред.) и водитель - Гурбанов Зияфат Ягуб оглу (закрытая черепно-мозговая травма - ред.)

Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр №1.

Пейман Ализаде