В столице автомобиль на скорости въехал в дерево, водитель тяжело ранен

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, в поселке Бакиханов 25-летний Алиев Анар Акиф оглу на управляемом им с большой скоростью автомобиле марки "БМВ" въехал в стоящее у обочины дерево. В результате водитель тяжело пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Пострадавший размещен в больнице.

По факту на место происшествия привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.