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    В столице автомобиль на скорости въехал в дерево, водитель тяжело ранен

    Инцидент произошел в поселке Бакиханов

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, в поселке Бакиханов 25-летний Алиев Анар Акиф оглу на управляемом им с большой скоростью автомобиле марки "БМВ" въехал в стоящее у обочины дерево. В результате водитель тяжело пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Пострадавший размещен в больнице.

    По факту на место происшествия привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

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