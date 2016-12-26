 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В стойле жителя Сальяна обнаружили двух похищенных из Ширванского национального парка газелей

    По факту ведется расследование

    Сальян. 26 декабря. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, похитивший из Ширванского национального парка двух газелей.

    Как сообщает регионального бюро Report, житель села Гасанли Сейфели Сулейманов украл из Ширванского национального парка двух газелей и спрятал их в стойле.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отделения полиции, в стойле во дворе С.Сулейманова были обнаружены и изъяты 2 газели и 3 ружья марки "ТОЗ-8".

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi