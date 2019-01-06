В России перевернулся автобус с гражданами Азербайджана

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Микроавтобус с гражданами Азербайджана перевернулся в Ставропольском крае России, пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 10.45 поступило сообщение о том, что в километре от села Левокумское произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса Mercedes, перевозившего граждан Азербайджана по маршруту Азербайджан - Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в микроавтобусе находилось 13 человек."Предварительно, пострадали шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу Левокумского района. Возгорания нет, дорога не перекрывалась", - добавили в ведомстве.