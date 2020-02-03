В Стамбуле задержаны подозреваемые в покушении на убийство Лоту Гули - ФОТО

Лица, покушавшиеся на убийство азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (известного как Лоту Гули), были задержаны в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщила турецкая газета Milliyet.

Всего было задержано 17 подозреваемых.

Среди задержанных во время проведенной турецкой полицией 31 января операции девять азербайджанцев, пять грузин, двое украинцев и один россиянин. В ходе личного досмотра при задержанных было обнаружено 11 пистолетов, один автомат и 222 патронов.

Сообщается, что группировкой руководил грузинский криминальный авторитет Гурам Чихладзе.