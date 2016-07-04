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    В Турции задержан гражданин Азербайджана за попытку незаконно провезти драгоценные камни стоимостью в 1 млн. долларов

    Азербайджанец в коробках из под чая пытался ввезти 5,5 кг изумрудов

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся незаконно провезти в страну крупную партию драгоценных камней.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sözçü, отдел по борьбе с контрабандой задержал в стамбульском аэропорту гражданина Азербайджана Сабиха Гекчен, пытавшегося ввести 5,5 кг изумрудов в упаковках от чая. Общая стоимость груза -  около 1 млн. долларов.

    Предполагается, что задержанный является членом организованной преступной группировки, перевозящей контрабандой драгоценные камни из ОАЭ.

    По данному факту полицией Турции начато расследование.

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