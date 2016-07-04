В Турции задержан гражданин Азербайджана за попытку незаконно провезти драгоценные камни стоимостью в 1 млн. долларов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся незаконно провезти в страну крупную партию драгоценных камней.

Как сообщает Report со ссылкой на Sözçü, отдел по борьбе с контрабандой задержал в стамбульском аэропорту гражданина Азербайджана Сабиха Гекчен, пытавшегося ввести 5,5 кг изумрудов в упаковках от чая. Общая стоимость груза - около 1 млн. долларов.

Предполагается, что задержанный является членом организованной преступной группировки, перевозящей контрабандой драгоценные камни из ОАЭ.

По данному факту полицией Турции начато расследование.