В Стамбуле произошел вооруженный инцидент, застрелен азербайджанец

По словам пострадавшего, вместе с ним находились 3 гражданина Грузии, однако они скрылись с места происшествия

В результате перестрелки между вооруженными группами в районе Башакшехир Стамбула погибли 3, ранен 1 человек.

Как передает Report, информацию распространили местные СМИ.

Согласно информации, один из погибших – гражданин Азербайджана, двое – России. Еще один человек получил ранения.

Так, 31 марта около 18 часов по местному времени на территории района Башакшехир Стамбула между 6 иностранными гражданами произошел спор, завершившийся перестрелкой. В результате от пулевых ранений скончались граждане России – чеченцы З.Н. и К.Я. ранен Р.Р. азербайджанского происхождения. Он был госпитализирован, но скончался в результате получения тяжелого ранения. Состояние раненого М.Я тяжелое.

Сообщалось, что инцидент произошел после спора в связи с куплей-продажей. По словам пострадавшего, вместе с ним находились 3 гражданина Грузии, однако они скрылись с места происшествия. Полиция ищет этих подозреваемых.

Жители региона сняли инцидент на телефон.