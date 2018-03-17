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    В Стамбульском аэропорту в принадлежащем AZAL самолете произошел инцидент

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Стамбульском аэропорту Ататюрка  в самолете "Boeing 767-300", принадлежащем ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) произошел инцидент. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, причиной  стало случайное использование членом экипажа Аварийно-спасательного оборудования.

    На место происшествия привлечены спасатели. Никто не пострадал, все пассажиры были высажены из самолета.

    Как сообщил Report глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански, был выпущен аварийный трап самолета, который позже был закрыт и пассажиры самолета обычным образом покинули авиалайнер: "После устранения проблемы, самолет вернется в Баку".

    Отметим, что самолет летел рейсом Баку-Стамбул. 

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