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В США заявили, что около половины американцев стали жить хуже при Байдене

В США заявили, что около половины американцев стали жить хуже при Байдене Рейтинг одобрения действующего американского президента Джо Байдена опустился на 19% за последнее время.
Происшествия
24 сентября 2023 г. 14:47
В США заявили, что около половины американцев стали жить хуже при Байдене

Рейтинг одобрения действующего американского президента Джо Байдена опустился на 19% за последнее время.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой The Washington Post.

Исследование показало, что финансовое положение 44% жителей США ухудшилось после избрания Байдена главой государства. Данное значение оказалось самым высоким в рамках опросов, которые проводили указанные СМИ с 1986 года.

При этом всего 37% респондентов заявили, что одобрительно относятся к деятельности хозяина Белого дома. Больше половины — 56% — выразили противоположное мнение, говорится в материале.

Экономическая политика, которой придерживается администрация Байдена, устраивает лишь 30% американцев. Действия президента, направленные на решение проблемы с мексиканскими мигрантами, одобрили всего 23% опрошенных.

Кроме того, 74% граждан не хотели бы участия действующего главы государства в предстоящих выборах. По их мнению, Байден слишком стар для выдвижения на второй президентский срок. По сравнению с результатами майского исследования, соответствующий показатель вырос на 6%.

Всего в опросе приняли участие 1006 взрослых жителей США. Исследование проводилось в период с 15 по 20 сентября, а анкеты были составлены на английском и испанском языках.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Baydenin dövründə amerikalıların 44%-nin maliyyə vəziyyəti pisləşib

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