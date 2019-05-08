В США азербайджанца застрелили в собственном доме

В штате Пенсильвания городе Вайомиссинг застрелили 37-летнего уроженца Азербайджана Наиля Саламова, когда он пытался помешать двум злоумышленникам проникнуть в его дом, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

Полиция сообщает, что нападение было совершено накануне около 10 часов вечера. Один из нападавших брызнул в Н.Саламова перцовым баллончикам, а второй выстрелил, прежде чем скрыться с места преступления. Н.Саламов скончался в больнице через несколько часов после ранения. У него осталось двое детей.

Глава местной полиции считает, что Н.Саламов был убит намеренно.

Отмечается, что убитый азербайджанец не имел криминального прошлого, работал на нескольких работах, в том числе и в одном из местных банков, а знакомые охарактеризовали его только с положительной стороны.