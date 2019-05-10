Собрано более 20 тысяч долларов для помощи семье убитого в США азербайджанца

На известной в мире краудфандинговой площадке GoFund.Me продолжается сбор в поддержку семьи погибшего в американском штате Пенсильвания Наиля Саламова, сообщает Report.

Так, для помощи двум детям погибшего - Айдыну и Ягубу - уже собрали 20.730 долларов при начальной цели в 10 тысяч долларов.

Отметим, что объявление о сборе было вывешено на краудфандинговый сайт 8 мая и менее чем за сутки было собрано около 17 тысяч долларов.

Все собранные деньги будут переданы отцу убитого - Ильхаму Саламову.

Отметим, что Н.Саламов был ранен в ночь на 8 мая в собственном доме во время нападения двух неизвестных, он скончался cпустя шесть часов в местной больнице.

Отметим, что Наиль Саламов родился в 1982 году в Азербайджане, закончил Азербайджанскую государственную нефтяную академию, затем переехал в США в качестве студента по обмену в 1997-1998 годах, где и закончил Университет штата Пенсильвания.

16 лет Н.Саламов проработал в местном Citizens Bank.