В США раскрыли преступную группировку, в состав которой входили азербайджанцы

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США раскрыли организованную преступную группировку, занимавшуюся автомобильным мошенничеством, в состав которой входили и граждане Азербайджана, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

ОПГ состояла из 25 человек: 2 гражданина Украины, 2 уроженца Латвии, 4 из Азербайджана, 7 граждан России, 5 граждан Грузии, и 3 казахстанца; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Накануне в Мичигане и Флориде были арестованы несколько членов банды, в Нью-Йорке были арестованы 11 человек.

Суть обвинений состоит в том, что преступники скрывались с полученными деньгами от граждан, которые хотели приобрести автомобили. Жертвы сами находили мошенников по ложным объявлениям. Предварительно злоумышленники открыли подставные компании, через которые граждане США перечислили мошенникам около 4,5 млн долларов.

Члены ОПГ обвиняются в сговоре с целью мошенничества, что по американским законам грозит до 30 лет заключения. Дополнительно преступникам вменяется сговор с целью отмывания денег, наказание за который 20 лет тюрьмы.