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В США от коронавируса умерли 4 члена азербайджанской семьи из пяти человек

В США от коронавируса умерли 4 члена азербайджанской семьи из пяти человек Несмотря на получение интенсивного лечения, они скончались в разные дни в течение минувшей недели
Происшествия
9 декабря 2020 г. 13:31
В США от коронавируса умерли 4 члена азербайджанской семьи из пяти человек
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В американском городе Лос-Анджелес в штате Калифорния от коронавируса (COVID-19) скончались 4 члена азербайджанской семьи Алиевых.

Как передает Report, глава семьи Алиев Кямиль Алиага оглу 1964 г.р., его супруга Алиева Светлана Юрьевна 1978 г.р., их дети Алиев Рома Кямиль оглу 1999 г.р. и Алиев Давид Кямиль оглу 2001 г.р. некоторое время назад были госпитализированы в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус.

Несмотря на получение интенсивного лечения, они скончались в разные дни в течение минувшей недели. Мать и старший сын скончались в один и тот же день. Старший сын Рома Алиев от рождения страдал астмой.

В семье живой осталась только дочь Алиева Амина Кямиль гызы 2004 г.р.

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Версия на английском языке Four members of Azerbaijani family die with COVID-19 in US
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da 5 nəfərlik azərbaycanlı ailənin 4 üzvü koronavirusdan ölüb

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