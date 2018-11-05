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    В США 11 человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек, включая девять школьников, получили травмы в результате столкновения школьного автобуса с мусоровозом в округе Монтгомери в американском штате Мэриленд. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщила местная полиция.

    Согласно ее информации, в автобусе в момент аварии находились 39 школьников, девять из которых были госпитализированы. Также в ДТП пострадали водители обоих транспортных средств.

    Состояние здоровья пострадавших не вызывает опасений. Информации о причинах происшествия пока не поступало.

    Ранее в Колумбии не менее 19 детей пострадали в результате аварии школьного автобуса.

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