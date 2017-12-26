В средней школе в Шемкире произошел пожар

Шемкир. 26 декабря. REPORT.AZ/ В средней школе в Шемкирском районе произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в средней школе села Заям Джирдахан.

Искры из установленной в одном из классов печи упали на пол и привели к возгоранию. На место происшествия были привлечены две пожарные машины. Пожар был локализован местными жителями.

По факту ведется расследование.

Отметим, что несколько дней назад пожар был зарегистрирован и в средней школе шемкирского поселка Заям.