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    В средней школе в Шемкире произошел пожар

    Шемкир. 26 декабря. REPORT.AZ/ В средней школе в Шемкирском районе произошел пожар.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в средней школе села Заям Джирдахан.

    Искры из установленной в одном из классов печи упали на пол и привели к возгоранию. На место происшествия были привлечены две пожарные машины. Пожар был локализован местными жителями.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что несколько дней назад пожар был зарегистрирован и в средней школе шемкирского поселка Заям. 

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