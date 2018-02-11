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    В списке пассажиров разбившегося АН-148 был один азербайджанец - СПИСОК

    Пока не уточняется, гражданином какой страны был указанный в списке Намиг Гахраманов

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Опубликован полный список пассажиров самолета Ан-148, разбившегося в Раменском районе. Среди них был один азербайджанец.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, список опубликовал портал Урал56.Ру на своей странице в Instagram.

    "Списки пассажиров рейса, которые были зарегистрированы. Неизвестно, все ли они находились в самолете", — сообщает СМИ.

    Пока не уточняется, гражданином какой страны был указанный в списке Намиг Гахраманов. 

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