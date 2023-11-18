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На сожженной ферме в Товузе нашли тело 25-летнего парня со следами насильственной смерти

На сожженной ферме в Товузе нашли тело 25-летнего парня со следами насильственной смерти На сожженной ферме в Товузе нашли тело 25-летнего парня со следами насильственной смерти
Происшествия
18 ноября 2023 г. 08:54
На сожженной ферме в Товузе нашли тело 25-летнего парня со следами насильственной смерти

На сожженной ферме в Товузе нашли тело 25-летнего парня со следами насильственной смерти

Об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД в ответ на запрос Report.

В ночь на 18 ноября в полицию поступила информация о пожаре на одной из ферм, расположенных в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками других структур прибыли на место происшествия и провели соответствующие мероприятия. После ликвидации возгорания на месте происшествия был обнаружен обгоревший труп одного человека.

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры соответствующих мероприятий было установлено, что тело принадлежит жителю села Ашагы Ойсюзлю Ниджату Мамедову, 1998 года рождения.

В продолжение следственно-оперативных мероприятий был задержан и передан следствию житель района Эльдар Ибрагимов 1988 года рождения, который подозревается в убийстве Н.Мамедова и дальнейшем поджоге фермы, чтобы скрыть следы преступления.

Расследования по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda 25 yaşlı gənc qətlə yetirilib, meyiti ferma ilə birlikdə yandırılıb

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