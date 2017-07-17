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    Совершивший аварию автомобиль врезался в пассажирский автобус, два человека погибли

    По факту ведется расследование
    © Bna.az

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте, на аэропортовской дороге (около бывшего Сураханского круга) произошло ДТП.

    Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

    Столкнулись автомобили марок Daewoo и Volkswagen Passat, двигающиеся в направлении аэропорта. От силы удара автомобили ударились об автомобиль марки "Ваз-2107" и пребывающий в тот момент без движения пассажирский автобус №171.

    В результате аварии задняя часть автобуса была повреждена, пассажиры не пострадали. Однако водитель и пассажир автомобиля марки Daewoo погибли.

    По факту ведется расследование.

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