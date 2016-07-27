​В Смоленске парикмахер-азербайджанец торговал оружием прямо в салоне красоты

Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Заместителем прокурора Смоленской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Азербайджан и местного жителя.

Как сообщает Report со ссылкой на "smolgazeta", их подозревают в незаконном сбыте оружия, совершенном группой лиц.

Также иностранный гражданин обвиняется в незаконном обороте оружия и использовании заведомо подложного документа.

Согласно обвинительному заключению, иностранный гражданин, работающий парикмахером в одном из городских салонов красоты, купил у неизвестного пистолет «Беретта» и патроны к нему. Оружие он хранил сначала у себя в гараже, а потом в гараже у своего подельника. Вместе с подельником они продали данный пистолет с патронами за 50 тысяч рублей мужчине, являющемуся сотрудником регионального УФСБ.

- Кроме того, иностранный гражданин приобрел два самодельных пистолета, изготовленных с использованием частей и механизмов от сигнальных пистолетов и патроны, которые продал жителю Калужской области за 47 тысяч рублей. Позднее злоумышленник приобрел револьвер системы «Наган», а также, находясь на рабочем месте, приобрел 37 малокалиберных патронов, которые там и хранил. Позднее данное оружие он продал за 25 тысяч рублей, - рассказал старший помощник прокурора Смоленской области Александр Боровиков.

Также злоумышленник обзавёлся еще несколькими пистолетами и 53 патронами и сбыл, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Смоленской области.

В результате обыска по месту жительства злоумышленника изъяли пистолет ПМ и 8 патронов к нему, а в гараже оперативники нашли автомат Калашникова польского производства и пистолет-пулемет модели «Скорпион», хотя и не пригодные для производства выстрелов, но относящиеся к основным частям огнестрельного оружия, а также 90 пистолетных патронов.

К слову, иностранный гражданин, находясь в городе Смоленске, приобрел и использовал поддельный паспорт гражданина Российской Федерации.

- Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил Александр Боровиков.