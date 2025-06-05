В следовавшем из Ирана в Турцию транзитом через Нахчыван грузовике обнаружена крупная партия марихуаны

В грузовике, следовавшем из Ирана в Турцию через Нахчыванскую АР, обнаружено более 77 кг наркотиков.

В грузовике, следовавшем из Ирана в Турцию через Нахчыванскую АР, обнаружено более 77 кг наркотиков.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, перевозивший "стеновые панели" из Ирана в Турцию транзитом через территорию Азербайджана и управляемый гражданином Турции грузовой автомобиль был подвергнут тщательной проверке с использованием служебной собаки кинологической службы на таможенном посту "Сядяряк".

В ходе досмотра в грузовике было обнаружено 24 упаковки марихуаны общим весом 77 кг 150 г.

По факту ведется расследование.