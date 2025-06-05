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В следовавшем из Ирана в Турцию транзитом через Нахчыван грузовике обнаружена крупная партия марихуаны

В следовавшем из Ирана в Турцию транзитом через Нахчыван грузовике обнаружена крупная партия марихуаны В грузовике, следовавшем из Ирана в Турцию через Нахчыванскую АР, обнаружено более 77 кг наркотиков.
Происшествия
5 июня 2025 г. 16:33
В следовавшем из Ирана в Турцию транзитом через Нахчыван грузовике обнаружена крупная партия марихуаны

В грузовике, следовавшем из Ирана в Турцию через Нахчыванскую АР, обнаружено более 77 кг наркотиков.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, перевозивший "стеновые панели" из Ирана в Турцию транзитом через территорию Азербайджана и управляемый гражданином Турции грузовой автомобиль был подвергнут тщательной проверке с использованием служебной собаки кинологической службы на таможенном посту "Сядяряк".

В ходе досмотра в грузовике было обнаружено 24 упаковки марихуаны общим весом 77 кг 150 г.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Naxçıvan yolu ilə Türkiyəyə gedən yük maşınında 77 kiloqramdan çox narkotik aşkar edilib

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