В Сиязани в море утонули три человека, ведутся поиски

В Сиязанском районе в море утонули три человека.

В Сиязанском районе в море утонули три человека.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"На горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в море близ села Зарат Сиязанского района (примерно в 30 км от ближайшего пункта спасения в ближайших водах, неконтролируемая территория) утонули 3 человека.

В связи с информацией к поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Будет предоставлена дополнительная информация, - отмечает ведомство.