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    В Сиязани в море обнаружен труп 54-летнего мужчины

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сиязани в море обнаружен труп 54-летнего мужчины. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия была привлечена группа водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС. 

    Тело Фарамаза Аскер оглу Алескерова 1964 г.р. извлекли из воды и передали по назначению. 

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