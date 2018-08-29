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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сиязани в море обнаружен труп 54-летнего мужчины.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия была привлечена группа водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Тело Фарамаза Аскер оглу Алескерова 1964 г.р. извлекли из воды и передали по назначению.
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