Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сиязани в море обнаружен труп 54-летнего мужчины.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия была привлечена группа водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Тело Фарамаза Аскер оглу Алескерова 1964 г.р. извлекли из воды и передали по назначению.