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В Сиязани произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Сиязани произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие В селе Эйнибулаг Сиязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и пострадавшие.
Происшествия
9 ноября 2022 г. 21:26
В Сиязани произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В селе Эйнибулаг Сиязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В связи с инцидентом были задействованы соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны. В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что столкнулись автомобили "Мерседес" и "Опель", в деформированных автомобилях оказались зажатыми четыре человека.

В результате принятых спасателями мер из поврежденных автомобилей были извлечены и переданы по назначению три человека, а также тело еще одного человека.

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Версия на азербайджанском языке Siyəzəndə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var

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