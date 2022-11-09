В Сиязани произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В селе Эйнибулаг Сиязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и пострадавшие.

В селе Эйнибулаг Сиязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В связи с инцидентом были задействованы соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны. В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что столкнулись автомобили "Мерседес" и "Опель", в деформированных автомобилях оказались зажатыми четыре человека.

В результате принятых спасателями мер из поврежденных автомобилей были извлечены и переданы по назначению три человека, а также тело еще одного человека.