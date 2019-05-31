В Сиязани произошла тяжелая авария, есть погибшие и раненые

В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент был зарегистрирован сегодня утром на 116-м километре трассы Баку-Губа-Россия на территории Сиязанского района.

Так, автомобиль марки Mercedes Benz E 200, управляемый Яшаром Хасай оглу Алиевым 1974 г.р., потерял управление и перевернулся на обочине дороги. В результате на месте происшествия скончались пассажиры транспортного средства – жительница Баку Лариса Ивановна Лапина 1948 г.р. и житель села Агалыг Шабранского района Мовлуд Расим оглу Амирасланов 1992 г.р.

Другой пассажир "Mercedes", жительница Баку Нармин Азизага гызы Гаджибалаева 1988 г.р., была доставлена в Сиязанский региональной лечебно-диагностический центр с различными телесными травмами.

Причиной аварии называют дождливую погоду, скользкую дорогу.

Отметим, что Я.Алиев на совершившем аварию автомобиле занимался деятельностью такси по маршруту Баку-Хачмаз.

По факту ведется расследование.