В Сиязани пассажирский автобус упал в ущелье

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Сиязян. 17 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена еще двух человек, пострадавших в тяжелой аварии в Сиязанском районе. Это Эльчин Балабеков 1982 г.р. и Джавид Азимов 1988 г.р.

Отметим, что ранее сообщалось о тяжелой аварии в Сиязанском районе. По сообщению северного бюро Report, микроавтобус марки "Мерседес", двигающийся по трассе Сиязян-Машриф-Галалты скатился в ущелье. В микроавтобусе находилось 15 человек, из них 8 ранены.

К месту происшествия были привлечены 3 бригады скорой помощи.

Позже стали известны подробности происшествия. Пострадавшие были доставлены в Сиязанский региональный диагностический центр. Имена некоторых удалось установить:

Саламов Парвиз Фахреддин оглу 1990 г.р.

Агаев Джейхун Гахраман оглу 1988 г.р.

Балабеков Фируз Джанлар оглу 1981 г.р.

Джабраилов Джалил Аятшах оглу 1991 г.р.

Имена остальных выясняются.