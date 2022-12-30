В Сиязани обнаружен артиллерийский снаряд

В Сиязани обнаружен артиллерийский снаряд, а в Баку – чека от гранаты.

В Сиязани обнаружен артиллерийский снаряд, а в Баку – чека от гранаты.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории села Галашихы Сиязанского района.

На основании поступившей информации к месту была привлечена оперативная саперная группа службы спасения особого риска МЧС.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов мер безопасности, территория была осмотрена и установлено, что обнаруженным снарядом является один 73-миллиметровый артиллерийский снаряд с боеголовкой.

Боеприпас был вывезен с территории специалистами оперативной группы для обезвреживания.

Кроме того, на основании поступившей на горячую линию "112" информации специалистами по пиротехнике Службы спасения особого риска с территории Хатаинского района Баку для обезвреживания была вывезена обнаруженная чека от ручной гранаты типа "УЗРГИ-2".