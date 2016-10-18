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    В Сиязани беременная женщина получила ножевое ранение

    Факт расследуется в местном отделении полиции

    Сиязань. 18 октября. REPORT.AZ/ В Сиязани беременная женщина получила ножевое ранение.

    Как сообщает корреспондент северного регионального бюро Report, инцидент произошел на почве семейного конфликта.

    Так, жительница села Зарат Джабраилова Айнура Сулейман гызы 1981 г.р. была ранена супругом.

    Пострадавшая помещена в Сиязанский районный диагностический центр. Выяснилось, что пострадавшая беременна.

    Факт расследуется в отделение полиции Сиязанского района. 

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