В Сиязане раскрыт факт умышленного поджога

Государственная служба пожарного надзора МЧС раскрыла факт умышленного поджога в Сиязаньском районе.

Государственная служба пожарного надзора МЧС раскрыла факт умышленного поджога в Сиязаньском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Было отмечено, что пожар на 50 га в горной местности близ села Зарат Сиязаньского района был потушен пожарными расчетами МЧС.

В ходе предварительного расследования сотрудники Государственной службы пожарного надзора установили, что пожар был умышленно совершен жителями Агджабединского района Рухином Рустамовым и Гасаном Алиевым.

Собранные по факту материалы были направлены в профильные органы для дачи правовой оценки.