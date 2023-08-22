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В Сиязане раскрыт факт умышленного поджога

В Сиязане раскрыт факт умышленного поджога Государственная служба пожарного надзора МЧС раскрыла факт умышленного поджога в Сиязаньском районе.
Происшествия
22 августа 2023 г. 12:05
В Сиязане раскрыт факт умышленного поджога

Государственная служба пожарного надзора МЧС раскрыла факт умышленного поджога в Сиязаньском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Было отмечено, что пожар на 50 га в горной местности близ села Зарат Сиязаньского района был потушен пожарными расчетами МЧС.

В ходе предварительного расследования сотрудники Государственной службы пожарного надзора установили, что пожар был умышленно совершен жителями Агджабединского района Рухином Рустамовым и Гасаном Алиевым.

Собранные по факту материалы были направлены в профильные органы для дачи правовой оценки.

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