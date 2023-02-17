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Тяжелое ДТП в Сиязане, 3 человека погибли и 7 пострадали

Тяжелое ДТП в Сиязане, 3 человека погибли и 7 пострадали В Сиязане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 8 получили ранения.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 10:05
Тяжелое ДТП в Сиязане, 3 человека погибли и 7 пострадали

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Сиязане достигло 3 человек.

Как сообщили Report в TƏBİB, 8 пострадавших в результате аварии были помещены в Сиязанский лечебно-диагностический центр:
"Им были оказаны необходимые медицинские услуги. В результате инцидента не удалось спасти жизнь одного человека, который поступил в тяжелом состоянии. Лечение двух раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, продолжается в отделении интенсивной терапии, а 5 человек продолжают лечение в отделении неотложной медицинской помощи".

09:46

В Сиязане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 8 получили ранения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

Инцидент был зафиксирован на 99-м километре дороги Баку-Губа. Направляющийся в сторону Губы автомобиль марки Mercedes Vita с номерным знаком 77-CY-723 столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Opel с номерным знаком 50-DL-063.

В результате происшествия 2 пассажира Mercedes Vita погибли, а 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на английском языке ФотоDeath toll in van-car collision in Azerbaijan's Siyazan rises to three
Версия на азербайджанском языке ФотоSiyəzəndə mikroavtobus qəzaya düşüb: 3 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

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