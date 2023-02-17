Тяжелое ДТП в Сиязане, 3 человека погибли и 7 пострадали

В Сиязане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 8 получили ранения.

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Сиязане достигло 3 человек.



Как сообщили Report в TƏBİB, 8 пострадавших в результате аварии были помещены в Сиязанский лечебно-диагностический центр:

"Им были оказаны необходимые медицинские услуги. В результате инцидента не удалось спасти жизнь одного человека, который поступил в тяжелом состоянии. Лечение двух раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, продолжается в отделении интенсивной терапии, а 5 человек продолжают лечение в отделении неотложной медицинской помощи".

09:46

В Сиязане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 8 получили ранения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

Инцидент был зафиксирован на 99-м километре дороги Баку-Губа. Направляющийся в сторону Губы автомобиль марки Mercedes Vita с номерным знаком 77-CY-723 столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Opel с номерным знаком 50-DL-063.

В результате происшествия 2 пассажира Mercedes Vita погибли, а 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.