В Сиязане произошла авария, пострадали 3 члена одной семьи

Сиязань. 13 октября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на участке автомобильной дороги Баку-Губа, проходящем по территории района.

Согласно информации, водитель автомобиля марки Nissan-Tida - житель Баку Казымов Мамед Султан оглу (1972 г.р.), потерял управление, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате аварии водитель М.Казымов, его супруга Раваят Салман гызы Казымова (1977 г.р.) и их дочь Джамиля Мамед гызы Казымова получили различные телесные повреждения.

По факту ДТП начато расследование.