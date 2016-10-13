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    В Сиязане произошла авария, пострадали 3 члена одной семьи

    По факту ДТП начато расследование

    Сиязань. 13 октября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. 

    Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на участке автомобильной дороги Баку-Губа, проходящем по территории района.

    Согласно информации, водитель автомобиля марки Nissan-Tida - житель Баку Казымов Мамед Султан оглу (1972 г.р.), потерял управление, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся. 

    В результате аварии водитель М.Казымов, его супруга Раваят Салман гызы Казымова (1977 г.р.) и их дочь Джамиля Мамед гызы Казымова получили различные телесные повреждения.

    По факту ДТП начато расследование. 

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