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В Сиязане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны восемь человек

В Сиязане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны восемь человек Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и Сиязанского районного отдела полиции провели на территории района операции по задержанию подозреваемых в незаконном обороте, хранении и сбыте наркотиков.
Происшествия
29 апреля 2023 г. 08:43
В Сиязане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны восемь человек

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и Сиязанского районного отдела полиции провели на территории района операции по задержанию подозреваемых в незаконном обороте, хранении и сбыте наркотиков.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе оперативно - розыскных мероприятий были задержаны жители района - Расим Абасов, Эльчин Алиев и Эльвира Гафарова. При лично досмотре и обысках, проведенных по месту жительства указанных лиц, были обнаружены и изъяты партии метамфетамина и и героина.

В рамках операций, проведенных сотрудниками отдела полиции Сиязанского района за последнюю неделю, в общей сложности было задержано восемь человек, подозреваемых в приобретении, транспортировке и хранении наркотиков. У задержанных были обнаружены и изъяты различные виды наркотических средств.

По всем фактам в районном отделе полиции возбуждены уголовные дела. Решением суда Расим Абасов и Эльчин Алиев арестованы, а другие лица - переданы под надзор полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSiyəzəndə əməliyyatlar zamanı 8 nəfər saxlanılıb 

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