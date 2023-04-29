В Сиязане по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны восемь человек

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и Сиязанского районного отдела полиции провели на территории района операции по задержанию подозреваемых в незаконном обороте, хранении и сбыте наркотиков.
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В рамках операций, проведенных сотрудниками отдела полиции Сиязанского района за последнюю неделю, в общей сложности было задержано восемь человек, подозреваемых в приобретении, транспортировке и хранении наркотиков. У задержанных были обнаружены и изъяты различные виды наркотических средств.
По всем фактам в районном отделе полиции возбуждены уголовные дела. Решением суда Расим Абасов и Эльчин Алиев арестованы, а другие лица - переданы под надзор полиции.