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    В Сиязане перевернулся автомобиль, погибла сестра водителя

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, инцидент произошел 14 июля на территории города Сиязань.

    Так, жительница города Баку Севда Керимова, находясь за рулем автомобиля марки Nissan, потеряла управление и машина перевернулась.

    В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончалась пассажир автомобиля, сестра водителя Захра Халафова.

    По факту Главным следственным управлением проводится расследование.

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