В Сиязане перевернулся автомобиль, погибла сестра водителя

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, инцидент произошел 14 июля на территории города Сиязань.
Так, жительница города Баку Севда Керимова, находясь за рулем автомобиля марки Nissan, потеряла управление и машина перевернулась.
В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончалась пассажир автомобиля, сестра водителя Захра Халафова.
По факту Главным следственным управлением проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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