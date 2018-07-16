В Сиязане перевернулся автомобиль, погибла сестра водителя

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 14 июля на территории города Сиязань.

Так, жительница города Баку Севда Керимова, находясь за рулем автомобиля марки Nissan, потеряла управление и машина перевернулась.

В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончалась пассажир автомобиля, сестра водителя Захра Халафова.

По факту Главным следственным управлением проводится расследование.