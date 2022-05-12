О нас
Аудио новости

В Сиязане грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

В Сиязане грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший В Сиязане грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погиб один человек.
Происшествия
12 мая 2022 г. 11:04
В Сиязане грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

В Сиязане грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погиб один человек.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

Отмечается, что происшествие было зарегистрировано 11 мая около 23:00 на участке трассы Баку-Губа, пролегающем по территории города Сиязань.

Автомобиль марки BMW под управлением жителя Шабрана Эльчина Гаджиева, 1988 года рождения, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" под управлением жителя Губы Махиядина Алиева, 1959 года рождения. В результате водитель автомобиля BMW Гаджиев скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Siyəzəndə yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub, ölən var

Самое важное

Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi