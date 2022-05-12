В Сиязане грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

В Сиязане грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погиб один человек.

В Сиязане грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погиб один человек.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

Отмечается, что происшествие было зарегистрировано 11 мая около 23:00 на участке трассы Баку-Губа, пролегающем по территории города Сиязань.

Автомобиль марки BMW под управлением жителя Шабрана Эльчина Гаджиева, 1988 года рождения, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" под управлением жителя Губы Махиядина Алиева, 1959 года рождения. В результате водитель автомобиля BMW Гаджиев скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.