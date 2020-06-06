В Сиязане двух мужчин задержали за культивацию конопли

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники Сиязаньского районного отдела полиции задержали двух мужчин, выращивавших наркотикосодержащие растения на территории села Кандахар.

Как сообщили Report в пресс-службе Губинской региональной группы МВД Азербайджана, в ходе расследования были установлены личности задержанных - это Эльнур Азимов и Ялчин Юсифов.

В ходе допроса оба лица признали совершенное ими преступление и заявили, что в марте текущего года посадили кусты конопли для личного пользования и ухаживали за ними в специальном агротехническом порядке.

Сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств 19 штук выращенных этими лицами кустов конопли высотой 12-75 см, которые были переданы на биологическую экспертизу.

По факту в отделе полиции Сиязаньского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.