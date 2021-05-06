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В Сиязане два брата ограбили магазин

В Сиязане два брата ограбили магазин По факту в Сиязаньском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается
Происшествия
6 мая 2021 г. 11:45
В Сиязане два брата ограбили магазин

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского районного отделения полиции, были задержаны два брата - Турхай и Эльшан Фарзалиевы, совершившие разбойное нападение на владельца магазина в селе Зарат.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Во время разбойного нападения Т.Фарзалиев скрутил руки хозяину магазина, а второй брат вынес из кассы 126 манатов. На допросе Турхай и Эльшан Фарзалиевы признались в содеянном.

По факту в Сиязаньском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSiyəzəndə iki qardaş mağazanı soydu

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