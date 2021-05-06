В Сиязане два брата ограбили магазин

По факту в Сиязаньском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского районного отделения полиции, были задержаны два брата - Турхай и Эльшан Фарзалиевы, совершившие разбойное нападение на владельца магазина в селе Зарат.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Во время разбойного нападения Т.Фарзалиев скрутил руки хозяину магазина, а второй брат вынес из кассы 126 манатов. На допросе Турхай и Эльшан Фарзалиевы признались в содеянном.

По факту в Сиязаньском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.