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В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс

В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс 14:32 В Сиязанскую районную прокуратуру поступила информация о том, что в 2020 году учитель начальных классов полной средней школы № 2 города Сиязань забрала из детского сада № 4 документы жителя района Юсифа Агаева 2014 г.р. загрузила их в информационны
Происшествия
15 ноября 2021 г. 14:55
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс

В Сиязанскую районную прокуратуру поступила информация о том, что в 2020 году учительница начальных классов полной средней школы № 2 города Сиязань, забрав из детского сада № 4 документы жителя района Юсифа Агаева 2014 г.р., загрузила их в информационный электронный портал Министерства образования. В итоге она определила ребенка в 1-й класс полной средней школы № 2, а в 2021 году без участия мальчика в учебном процессе по документам перевела его во 2-й класс.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Сиязанского района.

В ходе расследования было установлено, что родители ребенка узнали об этом, когда хотели отдать сына в 1-й класс другого учебного заведения. В полной средней школе №3 города Сиязань родителям объяснили, что их сын не может быть принят в 1-й класс, поскольку уже числится во втором классе другой школы.

По факту в прокуратуре Сиязанского района возбуждено уголовное дело по статье 308.1 УК АР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Siyəzəndə şagirdin adından saxtakarlıq edən müəllimə cinayət işi açılıb

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