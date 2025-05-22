В Сиязане автомобиль врезался в металлическое ограждение, пострадали четыре человека

На участке трассы Баку-Губа-Россия, проходящем через село Зарат Сиязанского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", которым управлял житель Сиязанского района Акперов Самир Ильгар оглу, врезался в металлическое ограждение.
В результате инцидента водитель С.Акперов, его супруга 35-летняя Рявана, 16-летняя дочь Айсу и 10-летний сын получили травмы и были доставлены в Центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.