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В Сиязане автомобиль врезался в металлическое ограждение, пострадали четыре человека

В Сиязане автомобиль врезался в металлическое ограждение, пострадали четыре человека На участке автомобильной дороге Баку-Губа-Россия, проходящем через село Зарат Сиязанского района, произошло ДТП.
Происшествия
22 мая 2025 г. 19:59
В Сиязане автомобиль врезался в металлическое ограждение, пострадали четыре человека

На участке трассы Баку-Губа-Россия, проходящем через село Зарат Сиязанского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", которым управлял житель Сиязанского района Акперов Самир Ильгар оглу, врезался в металлическое ограждение.

В результате инцидента водитель С.Акперов, его супруга 35-летняя Рявана, 16-летняя дочь Айсу и 10-летний сын получили травмы и были доставлены в Центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Siyəzəndə avtoqəzada bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb

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