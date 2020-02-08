​В Сингапуре возросло число заразившихся коронавирусом

Власти Сингапура подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, общее число заболевших достигло 40.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Отметим, что ранее сообщалось о 33 подтвержденных случаях.

"Министерство здравоохранения подтвердило еще семь случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

"Из числа подтвержденных случаев двоих выписали...четыре человека находятся в критическом состоянии", - добавляет министерство.