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В Сиазани поезд сошел с рельсов, перевернулись несколько вагонов

В Сиазани поезд сошел с рельсов, перевернулись несколько вагонов В Сиазаньском районе грузовой поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сошел с рельсов, перевернулись пять вагонов.
Происшествия
16 июля 2024 г. 16:39
В Сиазани поезд сошел с рельсов, перевернулись несколько вагонов

В Сиазаньском районе грузовой поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сошел с рельсов, перевернулись пять вагонов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел сегодня в 11:10 на 77-м километре станции Зарат в направлении станции Баладжары.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, территория взята под контроль.

Пострадавших нет, по факту ведется расследование.

Как уточнили Report в АЖД, в результате инцидента с рельсов сошли три вагона, принадлежащие российским частным компаниям и перевозившие стройматериалы.

"Причины инцидента выясняются", - добавили в АЖД.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan Dəmir Yolları": Zarat stansiyasında aşan qatar Rusiya şirkətinə məxsusdur - YENİLƏNİB - 2
Версия на английском языке Freight train derails in Azerbaijan’s Siyazan

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