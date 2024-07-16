В Сиазани поезд сошел с рельсов, перевернулись несколько вагонов

В Сиазаньском районе грузовой поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сошел с рельсов, перевернулись пять вагонов.

В Сиазаньском районе грузовой поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сошел с рельсов, перевернулись пять вагонов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел сегодня в 11:10 на 77-м километре станции Зарат в направлении станции Баладжары.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, территория взята под контроль.

Пострадавших нет, по факту ведется расследование.

Как уточнили Report в АЖД, в результате инцидента с рельсов сошли три вагона, принадлежащие российским частным компаниям и перевозившие стройматериалы.

"Причины инцидента выясняются", - добавили в АЖД.