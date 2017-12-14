 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Швейцарии плененный во время Второй мировой азербайджанец кремирован вопреки завещанию

    © Report

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Несмотря на завещание проживающего в Швейцарии азербайджанца быть похороненным в родном Нахчыване, он был кремирован.

    Как сообщает Report, 97-летний гражданин Швейцарии Гаджи Джафаров скончался в Базельской государственной больнице.

    Перед смертью он завещал похоронить его в Азербайджане рядом с родителями. Однако несмотря на все усилия турецкой общины Швейцарии, друзей и близких покойного, его сын Ретто Джафаров не позволил отправить тело отца в Азербайджан. Он принял решение о кремации тела. 

    Отметим, что Гаджи Джафаров родился в 1920 году в Нахчыване. 67 лет назад во время Второй мировой войны он попал в плен немецким фашистам и остался в Швейцарии. Он создал семью со швейцаркой, у него родились сын и дочь.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi