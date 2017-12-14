В Швейцарии плененный во время Второй мировой азербайджанец кремирован вопреки завещанию

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Несмотря на завещание проживающего в Швейцарии азербайджанца быть похороненным в родном Нахчыване, он был кремирован.

Как сообщает Report, 97-летний гражданин Швейцарии Гаджи Джафаров скончался в Базельской государственной больнице.

Перед смертью он завещал похоронить его в Азербайджане рядом с родителями. Однако несмотря на все усилия турецкой общины Швейцарии, друзей и близких покойного, его сын Ретто Джафаров не позволил отправить тело отца в Азербайджан. Он принял решение о кремации тела.

Отметим, что Гаджи Джафаров родился в 1920 году в Нахчыване. 67 лет назад во время Второй мировой войны он попал в плен немецким фашистам и остался в Швейцарии. Он создал семью со швейцаркой, у него родились сын и дочь.