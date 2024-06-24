В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских

В поселке Шувелян при попытке задержать находившегося в розыске вооруженного мужчину убиты три сотрудника полиции и один гражданский.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.
Согласно заявлению, сотрудники полиции пытались задержать ранее неоднократно судимого и находившегося в розыске Аллахвердиева Ровшана Огтай оглу (1986 г.р.), однако мужчина оказал вооруженное сопротивление.
Сообщается, что мужчина прикрывался спинами членов своей семьи и стрелял в сотрудников правоохранительных органов из охотничьего ружья марки Lancaster. В результате погибли три сотрудника полиции и один гражданский.
Сотрудники полиции ликвидировали Аллахвердиева, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.