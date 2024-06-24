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В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских

В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских В поселке Шувелян при попытке задержать находившегося в розыске вооруженного мужчину убиты три сотрудника полиции и один гражданский.
Происшествия
24 июня 2024 г. 09:42
В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских

В поселке Шувелян при попытке задержать находившегося в розыске вооруженного мужчину убиты три сотрудника полиции и один гражданский.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

Согласно заявлению, сотрудники полиции пытались задержать ранее неоднократно судимого и находившегося в розыске Аллахвердиева Ровшана Огтай оглу (1986 г.р.), однако мужчина оказал вооруженное сопротивление.

Сообщается, что мужчина прикрывался спинами членов своей семьи и стрелял в сотрудников правоохранительных органов из охотничьего ружья марки Lancaster. В результате погибли три сотрудника полиции и один гражданский.

Сотрудники полиции ликвидировали Аллахвердиева, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ailə üzvlərini önə verərək üç polisi öldürən şəxs zərərsizləşdirilib

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