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В Шуше сгорели два дома

В Шуше сгорели два дома В городе Шуша зафиксировано два пожара.
Происшествия
13 февраля 2021 г. 09:50
В Шуше сгорели два дома

В городе Шуша зафиксировано два пожара.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что в Шуше сгорели возгораемые конструкции одноэтажного дома общей площадью 250 кв. м и примыкающего к нему навеса общей площадью 100 кв. м. Предотвращено распространение огня на близлежащие строения.

Кроме того, в городе сгорели кровля на участке в 4 кв. м двухэтажного дома общей площадью 50 кв. м. Предотвращено распространение огня на остальную часть дома. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.

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