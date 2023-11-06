В Шуше произошло ДТП, погибли 5 человек

В Шуше жертвами ДТП стали пять человек.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Авария произошла 4 ноября в селе Дашалты Шушинского района. Водитель автомобиля марки Nissan Navara Эльвин Аббасов не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся и загорелся.
Пассажиры Э.Аббасова Камиль Гайбалыев, Рашад Атакишиев, Шахбаз Исаев, Эльданиз Гасанов, Гумбат Гумбатов заживо сгорели на месте происшествия. Погибшие являются сотрудниками одной из дорожно-строительных компаний, функционирующих на освобожденных от оккупации территориях.
В связи с ДТП в отделе полиции Шушинского района начато расследование.